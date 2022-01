Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Von der Fahrbahn abgekommen

Rastatt (ots)

Beim Abkommen von der Fahrbahn beschädigte ein Peugeot-Fahrer am Montagabend eine in der Kreuzung Rauentaler Straße/Karlstraße befindliche Lichtzeichenanlage. Der 68-Jährige war gegen 19:45 Uhr auf der Rauentaler Straße unterwegs, als er beim Abbiegen in die Karlstraße nach links von der Fahrbahn abkam und die Ampel streifte. An dem Fahrzeug, das im Anschluss abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der an der Lichtzeichenanlage entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

