Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Wildunfall

Lahr (ots)

Zu einem Unfall mit einem Wildschwein kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Kaiserswaldstraße. Der Fahrer eines Opel befuhr die Stecke, als das Tier gegen 3:50 Uhr die Fahrbahn querte und hierbei von dem Fahrzeug erfasst wurde. Kurz nach dem Zusammenstoß kollidierte ein weiterer, entgegenkommender Opel mit dem am Boden liegenden Wildschwein. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils circa 5.000 Euro.

