Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Geldautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Ehmen, Mörser Straße

20.01.2022, 03.17 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen wurden die Bewohner rund um die Mörser Straße und die Straßen Siedlung und Kohlland in Ehmen gegen 03.17 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen.

Eine aufmerksame Zeugin schaute aus dem Fenster und bemerkte mehrere Personen vor dem Bankgebäude, die in einen dunklen Pkw, vermutlich ein Audi A6 stiegen und mit hoher Geschwindigkeit über die Mörser Straße in Richtung Heinrich-Deumeland-Straße davonfuhren.

Die Zeugin alarmierte umgehend die Polizei.

Als diese vor Ort eintraf, konnten die Beamten feststellen, dass der Vorraum der Bankfiliale rauchgefüllt war. Ferner war ein Geldautomat scheinbar durch eine Detonation aus der Verankerung gerissen worden.

Ein zweiter Automat wurde ebenfalls stark beschädigt.

Ob und wie viel Geld die Täter erbeutet haben ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Eine erste Überprüfung des Gebäudes ergab, dass die Statik der Bankfiliale nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere hoffen die Ermittler darauf, dass der dunkle Pkw möglicherweise ein Audi A6, anderen Passanten oder Autofahrern aufgefallen ist.

Die Polizei geht ebenso davon aus, dass die Täter das Bankobjekt vorher ausbaldowert haben. Da es sich hierbei um eine von Geschäften angesiedeltes und stark frequentiertes Gebiet handelt hoffen die Ermittler darauf, dass Anwohnern oder Besuchern der dortigen Läden verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Nahezu genau vor einem Monat, am 23. Dezember 2021, wurde, auch an einem Donnerstagmorgen im Ortsteil Detmerode ein Geldautomat in einer Bankfiliale durch eine Detonation zerstört. Die Täter flüchteten auch hier mit einem hochmotorisierten dunklen Audi. Die Beamten gehen davon aus, dass es zwischen beiden Taten einen unmittelbaren Tatzusammenhang gibt.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

