Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Einbruch in Wohnhaus

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht

Am Samstag in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Seestraße einen geparkten Audi A6 und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Audi wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum zwischen Samstag, 15:30 Uhr und Sonntag, 0:15 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in der Römerstraße ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck im vierstelligen Wert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schwaikheim: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 14 Uhr die Weilerstraße in Richtung Weiler zum Stein und kam hierbei im dortigen Kreisverkehr alleinbeteiligt zu Fall. Dabei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden an seiner Honda wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell