Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am Donnerstag (3. Februar) hat sich zwischen 6.55 Uhr und 14.55 Uhr in der Josefstraße in Höhe der Hausnummer 16 eine Verkehrsunfallflucht ereignet, bei dem der Spiegel eines grauen Opel Corsa beschädigt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug den Spiegel des am Straßenrand, in Richtung Goethestraße geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. An dem beschädigten Spiegel hinterließ ein Unbekannter einen Zettel mit einer Handynummer, die allerdings nicht korrekt zu sein scheint. Daher bittet das Verkehrskommissariat, dass sich der Schreiber sowie weitere Zeugen unter der Telefonnummer 02761-9269-4110 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell