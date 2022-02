Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Raub in Meggen

Lennestadt (ots)

Ein versuchter Raub hat sich am Freitag (4. Februar) gegen 22.45 Uhr auf der Albrecht-Dürer-Straße in Meggen ereignet. Hier sprach ein bislang unbekannter Täter einen 25-Jährigen an und fragte nach Geld. Als dieser angab, kein Geld mitzuführen, sprühte der Unbekannte dem 25-Jährigen mit Pfefferspray ins Gesicht.

Der Geschädigte rannte umgehend weg. Zeugen beschrieben den Täter folgendermaßen:

- circa 185 bis 190 cm groß - circa 30 Jahre alt - Aussehen: Kurze, dunkle Haare, Dreitagebart - Bekleidung: Graue Jacke, dunkle Oberbekleidung, dunkel-grün Jogginghose

Der Täter stieg in einen heranfahrenden Mercedes (älteres Baujahr) und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine durch die Polizei sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der 25-Jährige erlitt durch den Einsatz des Pfeffersprays Verletzungen. Ein Rettungswagenteam brachte ihn in ein Krankenhaus. Weitere Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell