Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe

Finnentrop (ots)

Finnentrop. Am Sonntag (06.02.2022) erhielt die Polizei um 20:50Uhr Kenntnis davon, dass eine Frau von ihrem Balkon in Heggen gefallen war. Eine 44-jährige Finnentroperin war hier aus dem 3.Obergeschoss des Wohnhauses etwa 15m tief zu Boden gestürzt und hatte sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Sie wurde schwerverletzt zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Umstände, welche zu dem Sturz geführt haben, sind bislang ungeklärt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

