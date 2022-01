Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer kollidiert mit einem Kind und entfernt sich vom Unfallort

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0068

Ein vierjähriger Junge ist am vergangenen Freitag (14. Januar) bei einem Verkehrsunfall am Willy-Brandt-Platz in Dortmund leicht verletzt worden. Der Junge war zu Fuß mit seiner Familie unterwegs, als ein Radfahrer ihn umfuhr. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Vierjährige aus Recklinghausen gegen 17.12 Uhr in der Dortmunder Fußgängerzone in Richtung Kuckelke unterwegs. Plötzlich sei ein Fahrradfahrer zügig auf ihn zugefahren. Der Radfahrer berührte den Jungen, weshalb er zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Nach einer lautstarken Diskussion mit der Mutter des Vierjährigen entfernte sich der Radfahrer vom Unfallort.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Radfahrern machen können. Er war auf einem blau/schwarzem Rennrad (mit Handyhalterung) unterwegs, soll ca. 35 Jahre alt und ca. 170 cm groß gewesen sein. Weiterhin hatte er eine schlanke und sportliche Statur sowie grüne Augen. Er trug eine Mütze, eine dunkelblaue Jeans und eine blaue Jacke von Wellensteyn. Er führte eine Tragetasche von Woolworth mit sich.

Zeugenhinweise gehen bitte an die Polizeiwache Mitte unter Tel. 0231/132-1121.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell