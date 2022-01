Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendlichem den E-Scooter geraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0066

Unbekannte Täter haben einem 17-jährigen Dortmunder am Sonntagabend (16. Januar) den E-Scooter geraubt. Nach der Tat im Bereich Schweizer Allee sucht die Polizei noch Zeugen.

Seinen ersten eigenen Angaben zufolge war der 17-Jährige gegen 22 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Schweizer Allee unterwegs und wollte in Richtung des dortigen Skaterparks abbiegen. In der dortigen Einfahrt wurde er plötzlich getreten und stürzte zu Boden. Dort schlug ein unbekannter Täter mit einem Teleskopschlagstock auf ihn ein und beleidigte ihn. Anschließend floh der Unbekannte auf dem Scooter. Ein zweiter Unbekannter rannte hinterher. Das Duo flüchtete in Richtung Kaufland/Strickerstraße.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der, der mit dem E-Scooter flüchtete, war ca. 18 Jahre alt, schlank und trug eine graue Jogginghose sowie eine schwarze Jacke der Marke Wellensteyn. Er trug die Kapuze über den Kopf gezogen. Auch der zweite Unbekannte, der zu Fuß flüchtete, war demnach etwa 18 Jahre alt, schlank und trug eine schwarze Wellensteyn-Jacke mit Kapuze über dem Kopf, eine schwarze Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite sowie schwarze Turnschuhe von Nike, Modell Airmax Plus TN.

Zeugen, die weitere Angaben zu dem Täterduo machen können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

