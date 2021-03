Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Polizeieinsätze wegen Körperverletzungsdelikten in den Abendstunden

Neubrandenburg (ots)

In den frühen Abendstunden des 08.03.2021 ereigneten sich im Stadtgebiet von Neubrandenburg zwei Körperverletzungsdelikte. Die verantwortlichen Tatverdächtigen wurden durch Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg und dank des couragierten Einsatzes von Zeugen namhaft gemacht.

In einem Fall kam es in einem Neubrandenburger Einkaufszentrum in der Südstadt gegen 17:30 Uhr des 08.03.2021 zu einer Auseinandersetzung, bei welcher unter anderem ein einschreitender Zeuge leicht verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungstand wurde eine Jugendliche nach einem Streitgespräch vor dem Einkaufszentrum von ihrem Ex-Partner verfolgt. Sie flüchtete daraufhin hilfesuchend in ein naheliegendes Geschäft. Im Eingangsbereich des Marktes stürzte die Jugendliche. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kam daraufhin der Jugendlichen zur Hilfe und wurde dabei selbst von dem Verfolger überwältigt. Dieser griff in der weiteren Folge die Jugendliche tätlich an und verletzte sie leicht in Gesichts- und Bauchgegend. Bis zum Eintreffen der Beamten gelang es zwei Kunden des Marktes, den Beschuldigten festzuhalten. Während dessen kam es seitens des Beschuldigten weiterhin zu bedrohenden Worten in Richtung der Ex-Freundin.

Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zog sich eine leicht Knie- und Fingerverletzung zu. Die 14-jährige Geschädigte wurde im Anschluss an ihre Eltern übergeben. Eine sofortige medizinische Behandlung war zunächst nicht notwendig.

Gegen den 17-jährigen Beschuldigten ermittelt nun das Kriminalkommissariat Neubrandenburg wegen der Bedrohung und der Körperverletzungen zum Nachteil der Jugendlichen und des einschreitenden Zeugen. Vom Geschäftsführer des betroffenen Marktes erhielt der Beschuldigte zudem ein Hausverbot.

Ein weiteres Körperverletzungsdelikt ereignete sich gegen 18:30 Uhr des 08.03.2021 in der Südbahnstraße in Neubrandenburg zum Nachteil von zwei Jugendlichen.

Ein 13-jähriges beteiligtes Mädchen verständigte den Notruf der Polizei, da eine männliche Person zwei ihrer jugendlichen Begleiter (beide 15 Jahre alt) von einer Bank schubste und in der weiteren Folge versuchte, diese zu schlagen. Die Jugendlichen konnten sich selbstständig aus der Gefahr retten und blieben unverletzt. Als der unbekannte Tatverdächtige sich anschließend von der Personengruppe entfernte, belästigte er weitere Passanten auf verbale Weise. Den eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg gelang es dank einer guten Personenbeschreibung umgehend, den Tatverdächtigen im Nahbereich zu stellen. Dieser verhielt sich während der polizeilichen Maßnahmen weiterhin unkooperativ und aggressiv. Als die Beamten den Beschuldigten in das Polizeihauptrevier verbringen wollten, leistete er zudem aktiven Widerstand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von 1,75 Promille. Der Abend endete für den 31-Jährigen im polizeilichen Gewahrsam.

Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung zum Nachteil der Jugendlichen und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Alle in der Pressemitteilung genannten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell