POL-DO: Verdacht auf Brandstiftung: Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Krippe

Dortmund (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Brand am Montag (17.01.2022) am Propsteihof 3 in Dortmund.

Das Feuer brach gegen 11.20 Uhr in der ausgestellten Krippe in der Propsteikirche St. Johannes Baptist aus. Offensichtlich wurde durch einen unbekannten Täter das ausgelegte Stroh angezündet.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

