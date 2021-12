Polizei Mettmann

POL-ME: Richtigstellung zu polizeilicher Öffentlichkeitsfahndung - Erkrath - 2112062

Mettmann (ots)

Am 24. März 2021 veröffentlichte die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Mettmann, auf richterliche Anordnung des Amtsgerichtes Wuppertal, eine Öffentlichkeitsfahndung zur Identifizierung einer bis dahin unbekannten Frau mit Hilfe des Bildmaterials einer Überwachungskamera.

Auf den Bildern war eine Frau abgebildet, die - nach dem damaligen Stand der Ermittlungen - verdächtigt wurde, einen Diebstahl begangen zu haben. Die Dame hatte am Freitag, 04. Dezember 2020, einen EC-Automaten einer Bankfiliale am Hochdahler Markt in Erkraht-Hochdahl aufgesucht. Im Ausgabeschacht soll sich zu diesem Zeitpunkt 1.300 Euro Bargeld befunden haben, welches ein 87-jähriger Kunde zuvor vergessen hatte, aus dem Schacht zu entnehmen.

Eine Auswertung der Filmaufnahmen der zuständigen Kriminalpolizei führte zunächst zu dem Ermittlungsergebnis, dass die Frau für den Diebstahl verdächtigt wurde. Ihre Bilder wurden daraufhin zur Identifizierung und Tatklärung im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht.

Eine erneute Begutachtung der Filmaufnahmen ergab jedoch, dass die Frau nicht das Bargeld aus dem Ausgabeschacht entnommen hatte. Der Verbleib des noch immer fehlenden Geldbetrages ist derzeit unklar und Gegenstand andauernder kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann möchte hiermit richtig stellen, dass der im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung durch die Pressestelle bekannt gegebene Tatverdacht gegen die auf den Fotos abgelichtete Frau nicht mehr besteht.

Die Öffentlichkeitsfahndung der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Mettmann ist bereits seit dem 25. März 2021 gelöscht. Medienvertreter werden darum gebeten, die am 24. März 2021 veröffentlichten Bilder, aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person, nicht weiterhin zu veröffentlichen.

