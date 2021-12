Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte entwenden Weihnachtsbäume - Mettmann - 2112058

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Mettmann haben bislang noch unbekannte Täter in den vergangenen Tagen - im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (10. Dezember 2021) und Montagmittag (13. Dezember 2021) mehrere Tannenbäume entwendet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Am Montagmittag hatte gegen 12 Uhr ein Mitarbeiter einer Verkaufsstelle für Weihnachtsbäume an der Breslauer Straße in Mettmann beim Durchzählen des Bestands festgestellt, dass zehn der zum Verkauf vorgesehenen Tannenbäume von bislang unbekannten Tätern entwendet worden waren. Wie die Täter auf das durch Baustellenzäune umfriedete Verkaufsgelände gelangten und die Bäume mit Wuchshöhen zwischen 1,20 Meter und zwei Metern abtransportierten, ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei geht davon aus, dass hierzu mindestens ein Transporter oder kleinerer Lkw genutzt worden sein muss.

Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe von einigen Hundert Euro geschätzt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen. Diese nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter der Rufnummer 02104 982-6250 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell