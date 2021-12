Polizei Mettmann

POL-ME: Monheimer mit Pfefferspray angegriffen - Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2112056

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstagabend (11. Dezember 2021) hat ein bislang noch unbekannter Mann einen 63-jährigen Monheimer im Berliner Viertel in Monheim am Rhein mit einem Pfefferspray besprüht und leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 19:35 Uhr war der 63-jährige Monheimer mit seinem Hund an der Grunewaldstraße Gassi gegangen, als ihm auf Höhe der Grünflächen an der dortigen Nord-Süd-Achse ein Mann entgegen kam. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es zwischen den beiden zu einer verbalen Auseinandersetzung, die darin eskalierte, dass der Unbekannte dem 63-Jährigen mit Pfefferspray ins Gesicht sprühte.

Der 63-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort in einem Rettungswagen behandelt und ging anschließend zunächst nach Hause, ehe er die Polizei über den Vorfall in Kenntnis setzte. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung nach dem noch unbekannten Täter ein, konnte jedoch im Umfeld keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Zu dem Angreifer mit dem Pfefferspray liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - zwischen 34 und 36 Jahre alt - 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß - normale Statur - dunkelhaarig - schwarz gekleidet - trug einen weißen Plastikbeutel mit sich

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kennt möglicherweise sogar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell