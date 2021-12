Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Hilden - 2112055

Mettmann (ots)

Am späten Sonntagabend (12. Dezember 2021) gegen 23.45 Uhr ist ein Einbrecher dank aufmerksamer Zeugen in Hilden auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen worden.

Das war geschehen:

Aufmerksame Zeugen beobachteten einen unbekannten Mann, der sich an einem VW Transporter, der am Fahrbahnrand der Friedenstraße/ Ecke Paul-Spindler-Straße in Hilden geparkt war, zu schaffen machte und informierten die Polizei. Der Mann hatte ersten Erkenntnissen zufolge die Scheibe des Seitenfensters eingeschlagen und damit begonnen Werkzeug aus dem Fahrzeug zu räumen.

Als der Besitzer des Fahrzeuges ebenfalls auf den Einbruch aufmerksam gemacht wurde und nach seinem Transporter schaute, warf der Einbrecher mit einem Fahrrad nach ihm, das ersten Erkenntnissen zufolge gestohlen worden war. Die alarmierten Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten den Mann vorläufig festnehmen. Bei dem Einbrecher handelt es sich um einen 50-jährigen Hildener, der bereits mehrfach wegen verschiedener Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille (0,53 mg/l). Weil außerdem der Verdacht bestand, dass der 50-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und auf der Wache in Hilden durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

