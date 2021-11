Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Tankstelle

Dinslaken (ots)

Ein Unbekannter brach am Samstag um 03.11 Uhr in eine Tankstelle an der Augustastraße ein. Im Gebäude löste er einen Alarm aus, woraufhin er flüchtete. Er erbeutete Tabakwaren.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell