Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Schwerer Verkehrsunfall

Xanten (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich um 00:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 57 in Xanten. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen befuhr den Varusring (B 57) aus Richtung Birten kommend in Fahrtrichtung Wardt. Im Bereich der Kreuzung B57/ Lüttinger Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem 57-jährigen Mann aus Xanten, der mit einem E-Bike die Lüttinger Straße befuhr und den Varusring in Fahrtrichtung Beek überqueren wollte. Der Radfahrer wurde frontal vom Pkw erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Da sich Hinweise auf Alkoholeinfluß ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Bundesstraße 57 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 06:30 Uhr gesperrt.

