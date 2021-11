Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Radfahrerin verletzt

Autofahrer gesucht

Rheinberg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (05.11.2021), gegen 13:20 Uhr, befuhr ein unbekannter Autofahrer die Straße An der Neuweide in Fahrtrichtung der Straße Gansewei. Beim Abbiegen auf den Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants übersah er eine Gruppe von drei Radfahrern, die den Gehweg entlang der Straße An der Neuweide in gleicher Richtung befuhren.

Eine 40-jährige Radfahrerin aus Rheinberg musste stark bremsen und stürzte. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Zu einer Berührung zwischen Fahrrad und Pkw kam es nicht.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Wir bitten nun den Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 92760, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell