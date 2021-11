Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Scheibe eingeschlagen

Schermbeck (ots)

Unbekannte schlugen am Donnerstag, in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 24.00 Uhr, eine Scheibe eines Fahrradgeschäfts an der Erler Straße ein. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hünxe, Tel.: 02858 - 918100, entgegen.

