Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Lexus gestohlen

Wesel (ots)

Unbekannte stahlen am Dienstag, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr, einen grauen Lexus RX 450 h Luxury Line. Das Fahrzeug war auf dem Gelände eines Autohauses an der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt und war nicht zugelassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070, entgegen.

