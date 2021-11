Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Frontalunfall fordert zwei Schwerverletzte

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 11.11.2021, gegen 17.30 Uhr kam es in Hamminkeln-Wertherbruch zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 79 -jähriger Mann aus Wertherbruch mit seinem Pkw die Mussumer Straße in Richtung Provinzialstraße. Im Verlauf der Mussumer Straße zwischen Mönchsweg und Provinzialstraße beabsichtigte er einen vor ihm fahrenden Trecker zu überholen. Beim Ansetzen zum Überholvorgang kam es zu einem Frontalunfall mit einem entgegenkommenden Pkw einer 35-jährigen Frau aus Bocholt. Die beiden Fahrzeuginsassen, die sich jeweils alleine in ihren Fahrzeugen befanden, wurden durch den Unfall eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Beteiligten wurden schwerverletzt und mittels Rettungswagen in nahegelegene Krankenhaus eingeliefert. Die Mussumer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

