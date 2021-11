Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Stadtgebiet, mehrere Einbrüche in Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume

Mainz-Stadtgebiet (ots)

Samstag, 20.11.2021 - Montag, 22.11.2021

Im Bereich der Frankenhöhe in Mainz-Hechtsheim kam in den vergangen zwei Tagen zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Der oder die bislang unbekannten Täter nutzen dabei die Abwesenheit der Bewohner, auch zur Tageszeit, um in die Anwesen einzubrechen.

Die Einbrecher überwanden in einem Fall im Zeitraum zwischen 07:30 und 20:00 Uhr ein Gartentor und hebelten die Terrassentür im Erdgeschoss des Einfamilienhauses auf. Im Inneren wurden anschließend sämtliche Räumlichkeiten sowie das Interieur nach Geld und Wertgegenständen durchsucht.

Ebenfalls im Bereich der Frankenhöhe brachen Täter in einer ähnlichen Vorgehensweise in ein Einfamilienhaus ein. Die Eigentümer befanden sich über das Wochenende im Urlaub, während ein oder mehrere Täter die Terrassentür aufhebelten, das gesamte Haus durchsuchten und diverse Wertgegenstände entwendeten. Der Einbruch konnte erst einige Zeit später durch Nachbarn bemerkt werden, die Bewohner des Hauses befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Urlaub.

In Mainz Gonsenheim nutzten Einbrecher den recht kurzen Zeitraum zwischen 18 und 21 Uhr am Abend, in dem die Hauseigentümer zum Abendessen ausgegangen waren. Die Täter brachen in das Einfamilienhaus ein, indem sie im rückwertigen Bereich des Anwesens den Garten betraten und ein Fenster aufgehebelten. Anschließend wurde das gesamte Haus durchwühlt und diverse Wertgegenstände entwendet.

In der Mainzer Altstadt brachen bislang Unbekannte in ein Einzelhandelsgeschäft ein und entwendeten dort die Tageseinnahme aus der Kasse. Der oder die Täter verschafften sich hierbei Zutritt über ein Fenster im Lagerraum des Ladens, welches durch Aufhebeln geöffnet wurde.

In allen genannten Fällen wurde durch die Mainzer Polizei eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Mainzer Polizei rät daher:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus - Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen - Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck! - Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht tagsüber - geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren - Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken Aufmerksamkeit und eine gut funktionierende Nachbarschaft fördern zudem nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Sicherheit Ihres zu Hauses. Die Polizei bietet zudem kostenlos Beratungen u.a. zum Thema Einbruchsschutz an. Unter Telefon 06131 65-3390 oder EMail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de Können Sie einen Termin vereinbaren.

