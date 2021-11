Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt, versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung in den frühen Abendstunden

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Donnerstag, den 18.11.2021 verlässt eine 55-jährige Mainzerin für etwa eine halbe Stunde ihre Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Oberstadt. Als die wieder in ihre Wohnung zurückkehrt, stellt sie mehrere Beschädigungen in Form von Hebelspuren an ihrer Terrassentür sowie einem Fenster fest. Der Terrassenbereich ist von Buschwerk umgeben und daher schwer von außen einsehbar. Vermutlich nutzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der 55-Jährigen und versuchten sich, durch Aufhebeln der Terrassentür oder eines Fensters, Zugang zur Wohnung zu verschaffen. In diesem Fall blieb es glücklicherweise bei einem Versuch. Bis auf die Beschädigungen im Außenbereich kam es zu keinem Schaden.

