POL-PPMZ: Mainz-Neustadt, Einbruch in Rohbau, Baumaschinen und Werkzeug entwendet

Mainz-Neustadt (ots)

Mittwoch, 17.11.- Donnerstag, 18.11.2021

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Rohbau in der Wallaustraße in Mainz. Dort entwenden sie aus einem Materiallager Werkzeuge und Maschinen im fünfstelligen Bereich. Zum Transport des Diebesgutes verwendeten der oder die Täter einen eigens dafür bereitgestellten Einkaufwagen. Vor Ort wurde durch die Mainzer Polizei eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.

