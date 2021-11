Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 20-jähriger rastet aus

Mainz (ots)

Mittwoch, 17.11.2021, 11:25 Uhr

Am Mittwochmittag kam es zu einem größeren Einsatz der Mainzer Polizei. Der 20-jährige spätere Beschuldigte war als Beifahrer mit seiner 23-jährigen Lebensgefährtin in einem Pkw unterwegs. Im Auto kam es zu Streitigkeiten, worauf die 23-jährige gegen 11:25 Uhr auf das Gelände eines Busunternehmens fuhr, um anzuhalten. Hier schlug der 20-Jährige zunächst auf das Armaturenbrett des Pkw ein und dann mit der Faust seiner Lebensgefährtin ins Gesicht. Nachdem der 20-Jährige ausgestiegen war, flüchtete die Lebensgefährtin mit dem Auto. Anschließend entlud der junge Mann seine Aggressionen an einem geparkten Bus, woraufhin er von zwei Mitarbeitern des Busunternehmens zur Rede gestellt werden sollte. Die beiden Männer traktierte der 20-Jährige dann ebenfalls mehrfach massiv mit den Fäusten und flüchtete hiernach zu fuß. Kurze Zeit später wurde der Schläger durch einen Mitarbeiter des Busunternehmens in der Hattenbergstraße gesichtet. Bei der anschließenden Personenkontrolle durch die alarmierten Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 2, zog der junge Mann eine Pistole, warf sie aber in der Folge von sich. Die eingesetzten Polizeikräfte mussten das Distanz-Elektroimpulsgerät (Taser) gegen den Beschuldigten einsetzen. Bei einer Durchsuchung des Mannes, konnten ein Messer, ein Schlagstock und geringe Mengen Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der Anschließenden Fahrt zur Polizeidienststelle beleidigte und bedrohte der 20-Jährige die Polizeibeamtinnen und -beamte unter anderem damit sie "abzuknallen". Im Anschluss musste der 20-jährige auf Grund seines psychischen Zustandes in eine Klinik eingeliefert werden. Der bereits polizeilich bekannte junge Mann muss sich nun wegen Körperverletzung in mehreren Fällen, Beleidigung, Bedrohung, sowie Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten.

