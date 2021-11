Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Hartenberg-Münchfeld, Fußgängerin beim Abbiegen von Auto angefahren und verletzt

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Dienstag, den 16.11.2021 kommt es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 61-jährige Fußgängerin aus Mainz verletzt wird. Die Frau überquert zu diesem Zeitpunkt die Fußgängerampel Am Fort Gonsenheim/Dr.-Martin-Luther-King-Weg, bei für sie grün zeigendem Ampellicht. Ein 58-jähriger, der mit seinem PKW an genannter Kreuzung in den Dr,-Martin-Luther-King-Weg einbiegen möchte, missachtet hierbei den Vorrang der Fußgängerin. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem die 61-Jährige auf die Motorhaube des Autos prallt und zu Boden fällt. Die Mainzerin wird aufgrund ihrer Verletzungen noch vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die 61-Jährige glücklicherweise nicht schwerer- oder lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Wagens bleibt bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell