Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt, Einbruch in Bürogebäude

Mainz-Oberstadt (ots)

Mittwoch, 17.11.- Donnerstag, 18.11.2021

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, brechen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude Am Pulverturm in Mainz ein. Im Gebäude wurde anschließend das Inventar durchsucht und eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Wie der oder Täter in das Gebäude gelangten, wird derzeit noch ermittelt. An mehreren Fenstern konnten durch die Mainzer Polizei Spuren gesichert werden. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der oder Unbekannten durch eines der Fenster in das Objekt gelangten, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell