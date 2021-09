Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Diebstahl aus Staubsaugerautomat an Tankstelle

Lotte (ots)

Unbekannte Täter haben den Staubsaugerautomaten der Star-Tankstelle an der Ibbenbürener Straße in Alt-Lotte aufgebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag (17.09.21), 22.00 Uhr, und Samstag (18.09.21), 06.00 Uhr. Die Täter entwendeten die Geldkassette aus dem aufgebrochen Automaten, der entsprechende Hebelspuren aufwies. Beute- und Sachschaden belaufen sich auf einen höheren dreistelligen Eurobetrag. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/5914315.

