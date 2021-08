Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 31.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person++Warenbetrug über falsche Website/Fake-Shop++Betrug/CEO-Fraud++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Unerlaubte Reifenentsorgung++Illegale Müllentsorgung++Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter Person++ Gefahrenstelle++

Leer - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am 31.08.2021 kam es um 08:20 Uhr auf der Deichstraße in Höhe der Nüttermoorer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Führer eines Pkw und einem Motorradfahrer. Ein 36-jähriger Mann aus Leer befuhr die Deichstraße aus Terborg kommend in Fahrtrichtung Leer. In Höhe der Nüttermoorer Straße hatte er die Absicht nach links in diese einzubiegen. Dabei übersah einen entgegenkommenden 19-jährigen Motorradfahrer aus dem Rheiderland, der auf der Deichstraße in Fahrtrichtung Terborg geradeaus fuhr. Die Verkehrsteilnehmer stießen zusammen, wobei der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde und mittels eines Rettungshubschraubers in eine Spezialklinik verbracht werden musste. Der Fahrer des Pkw blieb nach ersten Erkenntnissen weitestgehend körperlich unverletzt. Für die Zeit der spezialisierten Unfallaufnahme wurde die Deichstraße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr durch Einsatzkräfte abgeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, es erfolgte eine Fahrzeugbergung durch zwei Abschleppunternehmen. Nach der Unfallaufnahme wurde die Deichstraße gereinigt und für den Verkehr wieder freigegeben.

Leer - Warenbetrug über falsche Website/Fake-Shop

Am 25.08.2021 kam es zu einem Warenbetrug über eine falsche Website in Form eines sogenannten Fake-Shops in Leer. Ein Mann bestellte über einen Webshop einen PC und einen Monitor. Den vierstelligen Rechnungsbeitrag überwies er auf ein Konto mit einer spanischen IBAN. Die bestellten Waren erhielt der Geschädigte nicht. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang vor betrügerischen Online-Shops. Überprüfen Sie vor Ihrer Bestellung genau den Anbieter, insbesondere, wenn Waren zu deutlich niedrigeren Preisen angeboten werden. Wenn eine Zahlung nur über Vorauskasse oder Sofortüberweisung möglich ist und auch die Kontonummer ins Ausland führt, kann es sich um einen unseriösen Fake-Shop handeln. Es wird empfohlen, Shops vor dem Kauf gründlich zu prüfen.

Landkreis Leer -Betrug/CEO-Fraud

Im Landkreis Leer ereignete sich am 26.08.2021 ein Betrug in Form eines sogenannten CEO-Fraud. Eine Firmenmitarbeiterin erhielt eine E-Mail, die den Eindruck vermittelte, von dem Geschäftsführer des Unternehmens zu stammen. Darin forderte der vermeintliche Firmenchef die Mitarbeiterin auf, sog. iTunes Geschenkkarten in einem vierstelligen Wertebereich kaufen. Die Codes sollte die Mitarbeiterin fotografieren und per WhatsApp übersenden. Den Auftrag führte die Frau aus und erkannte zu spät, dass die E-Mail nicht von ihrer Firma stammte, sondern von einem unbekannten Täter versandt wurde. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche CEO-Fraud, bei der Täter sich als Geschäftsführer ausgeben. Dabei versuchen sie, entscheidungsbefugte Personen in Unternehmen zu manipulieren, damit diese hohe Geldbeträge überweisen. Zum Schutz vor der Betrugsmasche achten Sie auf klare Abwesenheitsregelungen sowie interne Kontrollmechanismen und sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter hinsichtlich des CEO-Frauds.

Weener - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 30.08.2021 gegen 17:35 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer ohne Fahrerlaubnis in Weener festgestellt. Ein 17-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer aus dem Rheiderland befuhr die Rheiderlandstraße aus Papenburg kommend in Fahrtrichtung Weener. Ein Zeuge, dem das Fahrzeug auffiel, meldete der zuständigen Polizeidienststelle, dass das besagte Kleinkraftrad ohne gültiges Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum bewegt würde. In Höhe des Kreisverkehrs zwischen der Vellager Straße und der Hauptstraße konnte der Kleinkraftrad-Fahrer angehalten werden. Dabei stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad nicht versichert war und der 17-jährige Heranwachsende ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Als ihm die Weiterfahrt untersagt wurde, bedrohte er die Polizeikräfte mit einem nicht unerheblichen Übel in Form einer Gewaltandrohung. Dem Verursacher wurde die Weiterfahrt untersagt und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens mitgeteilt. Zur Sicherung der Weisung wurde das Kleinkraftrad verschlossen abgestellt und der Schlüssel sichergestellt.

Brinkum - Unerlaubte Reifenentsorgung

Im Zeitraum vom 26.08.2021 bis zum 30.08.2021 entsorgten unbekannte Täter circa 50 Fahrzeugreifen in einem Straßengraben im Bereich eines Parkplatzes an der Leeraner Straße zwischen den Ortschaften Holtland und Brinkum. Die Polizei Hesel hat den Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen um eine Kontaktaufnahme.

Hesel - Illegale Müllentsorgung

Im Zeitraum vom 29.08.2021 bis zum 30.08.2021 entsorgten unbekannte Täter Hausmüllgegenstände im Ginsterweg in Hesel. Zeugen der Abfallentsorgung werden gebeten, die Polizei in Hesel zu kontaktieren.

Hesel - Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter Person

Am 29.08.2021, gegen 17:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Hesel. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Stikelkamper Straße aus Stikelkamp kommend in Fahrtrichtung Hesel. Auf Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße kam der junge Mann aus noch nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Erdwall. Dabei wurde der 18-jährige leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Hesel - Gefahrenstelle

Am 31.08.2021 kam es um 07:45 Uhr zu dem Umstand, dass einem Lebensmittellieferanten auf der Leeraner Straße in der Heseler Ortsmitte ein Rollcontainer mit diversen Saucen vom Lkw fiel. Die Umverpackungen der Waren zerbarsten, wodurch sich die flüssigen Produkte über die Fahrbahn verteilten. Die Leeraner Straße musste in der Ortsmitte für die anstehenden Reinigungsarbeiten einige Stunden halbseitig gesperrt werden, wodurch teilweise, trotz Verkehrsregelungsmaßnahmen der Polizei Hesel, lange Rückstaus in alle Fahrtrichtungen entstanden. Die Fahrbahn konnte gegen 10:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell