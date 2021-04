Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Drohungen auf Steinen gegen den Landrat des Kreises Lippe - Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Lippe/ Detmold - Am Mittwoch, 14.04.2021, legten Unbekannte an verschiedenen Orten im Bereich rund um die Adlerwarte in Detmold, Ortsteil Berlebeck, Steine ab, die mit Beleidigungen und Drohungen gegen den Landrat des Kreises Lippe beschriftet waren.

Ähnliche Aktionen waren bereits Ende Januar (die Polizei Bielefeld berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4843349) in der Detmolder Innenstadt festgestellt worden.

Ein Zusammenhang der Taten erscheint derzeit nicht unwahrscheinlich. Die Ermittlungen erfolgen zusammengeführt beim Staatsschutz der Polizei Bielefeld, da von einer politischen Motivation ausgegangen wird. Eine Tatmotivation aus der Szene, die den Coronaschutzmaßnahmen kritisch gegenübersteht, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Bei den Steinen handelt es sich um ca. 10 x 10 cm große Bruchstücke aus Steinplatten.

Die Polizei bittet Zeugen, die das Ablegen der Steine beobachtet oder die Taten zum Beispiel durch eigene Überwachungskameras aufgenommen haben, sich zu melden. Außerdem werden Hinweise zur Herkunft der Steine oder sonstige Hinweise zum Sachverhalt beim Staatsschutz der Polizei Bielefeld unter Tel. 0521-5450 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

