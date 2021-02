Polizei Bielefeld

POL-BI: Beleidigungen gegen Polizei und Landrat in Lippe - Staatsschutz ermittelt

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Lippe/ Detmold - Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld sucht Zeugen für Aktionen gegen die Polizei Lippe und den Landrat des Kreises Lippe.

Am Samstag, 30.01.2021, legten Unbekannte an verschiedenen Orten in der Detmolder Innenstadt Steine ab, die mit beleidigenden und verunglimpfenden Aussagen gegen die Polizei Lippe und den Landrat des Kreises Lippe beschriftet waren. Bei den Steinen handelt es sich um ca. 10 x 10 cm große Bruchstücke aus Steinplatten (siehe Foto).

Bereits am Montag, 25.01.2021, war ein Bettlaken mit verunglimpfenden Beschriftungen im Bereich der Marktkirche auf dem Marktplatz in Detmold angebracht worden.

Zeugen, die Personen bei den Tathandlungen beobachtet haben oder sonstige Hinweise dazu geben können, melden sich bitte beim Staatsschutz der Polizei Bielefeld unter Tel. 0521 - 5450.

