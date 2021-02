Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall zwischen Lkw und Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen Zeugen zu einem Unfall der sich am Donnerstagnachmittag, 11.02.2021, an der Kreuzung Jöllenbecker Straße und Weststraße ereignete.

Eine 35-jährige Bielefelderin fuhr mit ihrer Mercedes A Klasse gegen 14:50 Uhr auf der Jöllenbecker Straße in Richtung stadtauswärts. Sie beabsichtigte nach links in die Weststraße abzubiegen und benutzte dazu den linken Fahrstreifen. Zeitgleich war ein 57-jähriger Fahrer aus Hamm mit einem Lkw und Anhänger auf der Jöllenbecker Straße in gleicher Richtung unterwegs. Er benutzte den rechten Fahrstreifen. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich aneinander. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 4.500 Euro.

Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

