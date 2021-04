Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Müllcontainer in Brand gesteckt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Die Kriminalpolizei Bielefeld bittet um Hinweise zu einem Brand von drei Papiercontainern am Donnerstag, 15.04.2021, an einer Realschule an der Straße Wintersheide.

Das Feuer auf dem Schuldgelände konnte durch die Feuerwehrkräfte gegen 23:17 Uhr gelöscht werden. Die Flammen hatten neben den Behältern auch ein Schleppdach eines freistehenden Fahrradständers beschädigt.

Hinweise zu dem oder den Brandstiftern nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0521-5450 entgegen.

