Polizei Gütersloh

POL-GT: Vier Bewohner leicht verletzt nach Brand in Einfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Werther (FK) - Am Samstagabend (20.02., 18.37 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über ein Feuer in einem Einfamilienhaus an der Straße Egge in Werther informiert.

Die Kräfte der Feuerwehr begannen unmittelbar mit den Löscharbeiten. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden.

Vier Bewohner des Hauses erlitten durch die Flammen, welche ersten Erkenntnissen nach im Keller des Hauses entstanden sind, leichte Verletzungen. Zur Untersuchung wurden sie in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 50.000 Euro.

