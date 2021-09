Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Roller in der Steinfurter Aa versenkt

Wettringen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag (19.09.21) mehrere Roller in der Steinfurter Aa versenkt. Spaziergänger entdeckten die Fahrzeuge in dem Fluss. Am Sonntagmorgen gegen 09.15 Uhr barg die Feuerwehr an der Aa am Mesterkamp etwa auf Höhe des Sportplatzes in der Aabauerschaft einen roten Elektro-Roller. Dieser wurde sichergestellt. Der Halter ist bekannt. Kurze Zeit vorher, gegen 08.25 Uhr, war bereits ein schwarzer Motorroller in dem Fluss aufgefunden worden - an der Burgsteinfurter Straße auf Höhe eines Geflügelhofs, etwa einen Kilometer südlich der zweiten Fundstelle. Dieser Roller konnte dem rechtmäßigen Besitzer bereits zurückgegeben werden. Beide Fahrzeuge sind ersten Erkenntnissen zufolge im Laufe des Sonntagmorgens in der Steinfurter Aa versenkt worden. Die Polizei sucht nun die unbekannten Täter, die für das Versenken der Roller verantwortlich sind. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

