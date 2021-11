Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hechtsheim, Einbruch in Waschanlage, Einnahmen aus Tresor entwendet

Mainz-Hechtsheim (ots)

Donnerstag, 18.11.-Freitag, 19.11.2021

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brechen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Waschanlage in Mainz-Hechtsheim ein. Der oder die Täter hebeln dafür ein Fenster des Gebäudes auf und durchsuchen die Büroräumlichkeiten. Hierbei gehen sie einen im Objekt befindlichen Tresor an und entwenden das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen übernommen.

