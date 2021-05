Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Ford Focus ST entwendet

Hückelhoven-Millich (ots)

Unbekannte entwendeten am Sonntag, 9. Mai, zwischen 0 Uhr und 8 Uhr, an der Gronewaldstraße einen grauen Pkw Ford Focus ST. Am Fahrzeug waren zuvor Kennzeichen aus dem Kreis Heinsberg (HS-) angebracht worden.

