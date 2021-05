Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter ließ zuvor gestohlenen Kleinkraftroller zurück

Übach-Palenberg (ots)

Bei dem Diebstahl eines Kleinkraftrollers am 7. Mai (Freitag), gegen 23 Uhr, an der Josef-van-der-Velden-Straße versuchte ein unbekannter männlicher Täter einen Motorroller zu starten. Nach den erfolglosen Versuchen, probiert er mittels Werkzeugen das Fahrzeug in Gang zu setzen. Als auch dies misslang, schob der Täter das Fahrzeug etwa 100 Meter vom Tatort weg, wo er es schließlich stehen ließ. Dabei wurde er von einem Zeugen gesehen, der den Täter als vermummte Person wahrnahm, die dunkel gekleidet war und einen Rucksack bei sich trug. Weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, Kontakt mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen aufzunehmen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell