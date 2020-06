Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Gasflaschen gestohlen

Freren (ots)

In der Nacht zu Samstag haben bislang unbekannte Täter mehrere Gasflaschen von einem Betriebsgelände an der Straße Am Bahnhof gestohlen. Sie brachen einen für die Lagerung bestimmten Stahlgitterkäfig auf und transportierten das Diebesgut ab. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell