Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter bei Einbruch auf frischer Tat festgenommen

Erkelenz (ots)

In der Nacht zu Sonntag (9. Mai), gegen 3.15 Uhr, nahmen Beamte der Polizei Heinsberg einen 41-jährigen Mann aus Hückelhoven auf frischer Tat fest, der zuvor an einem Baumarkt an der Aachener Straße verschiedene Balken und Bretter stahl und zu seinem bereitgestellten Fahrzeug brachte. Beim Beladen wurde er durch die eingesetzten Beamten überrascht und festgenommen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, die zurzeit noch andauern.

