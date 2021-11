Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Autofahrer überrollt Radfahrerin beim Rückwärtsfahren

Mainz (ots)

Schwere Verletzungen an den Füßen erlitt eine Radfahrerin am Freitagmittag bei einem Unfall in der Gartenfeldstraße.

Die 69-Jährige befuhr gegen 11:00 Uhr die Gartenfeldstraße in der Mainzer Neustadt und wurde dabei vom PKW eines rückwärts, ausparkenden 56-Jährigen erfasst. Dessen PKW stand in einer sogenannten "Queraufstellung" (Fahrzeugheck zur Fahrbahnmitte) in der Gartenfeldstraße. Beim Rückwärtsfahren ließ der Fahrer die dabei geforderte, besondere Sorgfaltspflicht außer Acht und erfasste die ordnungsgemäß fahrende Radfahrerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden dabei deren unteren Extremitäten von den Reifen überrollt. Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell