Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Mit 3,16 Promille am Steuer

Rhede (ots)

Polizeibeamte aus Papenburg haben am Mittwochnachmittag einen 47-jährigen alkoholisierten Lkw-Fahrer an der Friedensstraße in Rhede überprüft. Eine Zeugin hatte sich zuvor an die Ordnungshüter gewandt und ihre Beobachtungen, der Mann würde mit seinem Lkw in Schlangenlinien fahren, geschildert. Der Alkoholtest des Mannes ergab einen Wert von 3,16 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

