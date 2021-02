Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - 86-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Aschendorf (ots)

Am Mittwochvormittag ist es auf der Windthorststraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der Mann querte aus der Windthorststraße kommend die vorfahrtsberechtigte Bokeler Straße und stieß mit einem PKW zusammen, welcher in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Bei der Kollision wurde der 86-jährige Radfahrer schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An PKW und Fahrrad entstanden Sachschäden von rund 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell