POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld-Rotenburg

Bad Hersfeld - Am Samstag (22.02.), zwischen 13.30 Uhr und 22:00 Uhr, parkte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld auf dem Bedienstetenparkplatz einer Tankstelle in der Straße "An der Haune". Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte seinen Pkw, einen schwarzen Ford Mondeo, an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich unerlaubt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Bad Hersfeld - Am Montag (24.02.), gegen 08.15 Uhr, parkte ein 30-jähriger Sprinterfahrer aus Bad Hersfeld stadtauswärts auf dem Gehweg der Friedloser Straße im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße. Beim Losfahren touchierte er einen Handtaster der dortigen Fußgängerampel und beschädigte diesen. Er entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber später durch Hinweise eines Zeugen ermittelt werden. Der Sachschaden beträgt in etwa 1.100 Euro.

Friedewald - Am Montagmorgen (24.02.), gegen 09.30 Uhr, befuhr der 45-jährige Fahrer eines Linienbusses aus Bebra die B62 aus Friedewald kommend in Richtung A4. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Schutzplanke auf einer Länge von ungefähr 30 Metern. Der Bus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die FFW Friedewald streute die Fahrbahn ab, um auslaufenden Diesel zu binden. Die B62 musste aufgrund der Aufräumarbeiten teilweise voll gesperrt werden. Der Fahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 38.000 Euro.

Friedewald - Am Montag (24.02.), gegen 22:20 Uhr, befuhren ein 56-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Worms und ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus Untersteinach die Straße "Im Gewerbegebiet". Beide mussten verkehrsbedingt anhalten. Der Sattelzug aus Worms rollte rückwärts auf den hinter ihm wartenden Lkw. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 4.500 Euro.

Bad Hersfeld - Am Dienstag (25.02.), gegen 5 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B62, im Bereich der Ortsdurchfahrt von Sorga in Richtung Friedewald. In Höhe der Straße "Am Brunnen" wendete ein Klein-Lkw auf der Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer fuhr rechts an dem Lkw vorbei, als dieser zurücksetzte und rückwärts gegen den Pkw stieß. Der Pkw-Fahrer stieg aus, um sich sein Fahrzeug zu betrachten, als der Lkw das Wendemanöver beendete und sich unerlaubt in Richtung Bad Hersfeld entfernte. Es soll sich um einen weißen 3,5-Tonner mit Kastenaufbau gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

