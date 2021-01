Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Versuchter Einbruch - 35-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Bockenheim, Weinstraße - 23.01.2021, 03:40 Uhr (ots)

Bereits um 01:30 Uhr wurden Bewohner eines Mehrfamilienobjektes in der Weinstraße unsanft geweckt, als jemand offensichtlich einen Knallkörper im Hof des Anwesens gezündet hatte. Um 03.40 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, nachdem ein andauernder Einbruch in eine Wohnung gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Beamten mit Unterstützungskräften der Autobahnpolizei, der Hundestaffel des PP Rheinpfalz und der PI Frankenthal flüchteten 4 Personen durch eine Gasse hinter dem Anwesen. Ein 35-Jähriger aus Bockenheim konnte dabei festgenommen werden, wobei er Widerstand leistete. Weitere 3 Jugendliche (16 und 17 Jahre) gaben an, dass sie vom 36-Jährigen gezwungen wurden, mitzugehen. Der Einbruch galt der Wohnung eines 30-jährigen Bewohners. Der Verdächtige hatte das Anwesen über einen Keller betreten und ein Fenster zur Abstellkammer des Geschädigten aufgedrückt, wodurch verschiedene Möbelstücke umfielen. Bei Folgemaßnahmen wurden im PKW des Verdächtigen verschiedene Waffen (1 Messer, 1 Revolver) aufgefunden. Die genauen Hintergründe der Tat müssen noch aufgeklärt werden - wir berichten nach.

