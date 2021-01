Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zeugenaufruf: Sachbeschädigung an einem Geschwindigkeitsmesstrailer der Zentralen Verkehrsdienste

Speyer - BAB 61 - Autobahnkreuz Speyer (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Samstagmorgen, dass der Geschwindigkeitsmesstrailer auf der BAB 61 am Autobahnkreuz Speyer besprüht worden wäre. Im Anschluss konnte durch eine Funkstreife festgestellt werden, dass der Trailer mit silberner Farbe besprüht wurde. Der Tatzeitraum dürfte die Nacht von Freitag, den 22.01.2021 auf Samstag,den 23.01.2021 sein.

Zeugenaufruf: Welcher Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht von Freitag, den 22.01.2021 auf Samstag, den 23.01.2021 auf der Autobahn 61 am Autobahnkreuz Speyer Personen beobachtet, die sich am dortigen Geschwindigkeitsmesstrailer zu schaffen machten?

Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Ruchheim unter der u.g. Erreichbarkeiten oder die Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt unter der Telefonnummer 06235/495-302 (Tagdienst).

