Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rettung aus Steinbruch

Drolshagen (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 04.02.2022, gegen 17:30 Uhr, wurde die Polizei nebst Rettungskräften der Feuerwehr zu einem Steinbruch nach Drolshagen gerufen. Demnach steckten ein 22-jähriger Mann und ein 15-jähriges Mädchen mit ihrem Hund in einer Steilwand des Steinbruches fest und konnten sich nicht selbständig wieder befreien. Es stellte sich heraus, dass ihr Hund abgestürzt war und die beiden beim Versuch der Bergung selbst in Not gerieten. Ein spezielles Höhenrettungsteam der Feuerwehr wurde hinzugezogen, so dass der Hund und seine beiden Begleiter geborgen werden konnten. Der 22-jährige Mann wurde vorsorglich dem Krankenhaus Olpe zur Abklärung und Untersuchung möglicher Verletzungen zugeführt, seine 15-jährige Begleitung der Kinderklinik nach Siegen. Der unverletzte Hund konnte einem vor Ort erschienenem weiteren Berechtigtem übergeben werden.

