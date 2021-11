Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211112-4: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots)

Polizisten stellten Roller sicher, Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis

Am Donnerstagnachmittag (11. November) ist ein 34-Jähriger an der Kreuzung von Klosterstraße und Schubertstraße mit einem Auto kollidiert und gestürzt. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Um 17 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem Roller auf der Klosterstraße in Richtung Wagnerstraße. In der Einmündung zur Schubertstraße kollidierte er mit einer Autofahrerin (45), die von der Schubertstraße nach links auf die Klosterstraße abbog.

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der 34-Jährige weder die notwendige Fahrerlaubnis zum Führen seiner Piaggio Typ 50 besitzt noch eine gültige Versicherung für das Fahrzeug abgeschlossen hatte. Weiterhin ordneten die Beamten zur Feststellung der Fahrtauglichkeit eine Blutprobe an. Diese entnahm ein Arzt bei dem Beschuldigten. Den Roller stellten die Beamten sicher, da ebenfalls die Frage aufkam, ob sich dieser in einem technisch einwandfreien Zustand befand. Die Ermittlungen zu Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

