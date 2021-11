Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211112-1: Polizeihubschrauber zur Suche nach Vermisstem im Bereich Pulheim im Einsatz

Pulheim (ots)

Polizisten und Personenspürhunde suchten nach Senior

Am Donnerstagabend (11. November) hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis im Bereich Pulheim großflächig nach einem als vermisst gemeldeten Senior (73) gesucht. Der 73-Jährige war zu Besuch bei einer Angehörigen und entfernte sich von dort aus gegen 16 Uhr in unbekannte Richtung.

Zur Suche nach dem möglicherweise orientierungslosen Rentner waren in den Abendstunden neben Streifenteams auch Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz.

Mittlerweile ist der Vermisste wohlbehalten an seiner Wohnanschrift in Essen eingetroffen. Weitere für heute geplante Suchmaßnahmen sind daher nicht mehr erforderlich. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell