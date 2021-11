Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211111-4: Wohnung durchsucht und diverse Datenträger sichergestellt

Erftstadt (ots)

Datenträgerspürhunde im Einsatz

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Kriminalpolizisten haben am Donnerstagmorgen (11. November) in Erftstadt die Wohnung einer Familie durchsucht. Dem Familienvater wird vorgeworfen, kinderpornographische Daten besessen und verbreitet zu haben. Die Beamten fanden insgesamt 19 Datenträger mit insgesamt mehr als zwei Terrabyte Volumen, darunter Festplatten, USB-Sticks, Mobiltelefone und eine Spielekonsole. Die sichergestellten Datenträger sind noch nicht ausgewertet.

Aus Sicherheitskreisen hatten die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 von der Verdachtslage erfahren und umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Die Beweislage wurde im Zuge der Ermittlungen so belastbar, dass über die Staatsanwaltschaft ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden konnte.

In den frühen Morgenstunden begannen Polizisten mit der Durchsuchung der Familienwohnung. Um keine versteckten Datenträger zu übersehen waren unter anderem auch zwei Datenträgerspürhunde im Einsatz. Im Hinblick auf den Familienvater mussten die Polizisten zunächst von einem Gefahrenüberhang ausgehen, da Teile des kinderpornographischen Materials zu einem in der Familie lebenden Kind hätte passen können. Im Ergebnis bestätigte sich das jedoch nicht.

Der Beschuldigte muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornographie verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (he)

